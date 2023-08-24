В Иркутске экспертиза не одобрила проект реконструкции исторического здания ТЮЗа

Правительство региона разрабатывает новую проектную документацию

ИРКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Экспертиза выдала отрицательное заключение на проект реконструкции исторического здания иркутского Театра юного зрителя (ТЮЗ), поврежденного от пожара в 2022 году. Будет разработан новый проект, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Правительство Иркутской области ведет работу по разработке новой проектной документации реконструкции с элементами реставрации здания Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова, которое пострадало во время пожара. Проект, представленный ранее, получил отрицательное заключение ГАУ "Экспертиза в строительстве Иркутской области". Договор с подрядной организацией, которая готовила документацию, был расторгнут в текущем году", - говорится в сообщении.

Оплату подрядчик не получил, авансы ему также не выплачивались. После получения положительного заключения на проект власти региона направят заявку в Министерство культуры РФ на предоставление субсидии из федерального бюджета на реставрацию.

Здание ТЮЗа в центре Иркутска было построено в середине XIX века как доходный дом, который включал в себя гостиницу и ресторан. В свое время в здании размещалось правительство руководителя Белого движения адмирала Александра Колчака, с марта 1920 года - штаб и политуправление 5-й армии. В годы Великой Отечественной войны в этих помещениях работал военный госпиталь, после этого был киноконцертный зал, с 1938 года - Театр юного зрителя, который в 2006 году переехал, так как здание было аварийным.

У объекта несколько собственников. Принадлежащая Иркутской области часть - это 5,5 тыс. кв. м - сейчас пустует. Чуть более 500 кв. м принадлежат двум частным собственникам. Власти региона ведут с ними переговоры о выкупе помещений.

В мае 2022 года здание повредилось от пожара. Сначала загорелось двухэтажное неэксплуатируемое строение, огонь с него перекинулся на близко стоящее к нему здание ТЮЗа, которое является объектом культурного наследия. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Сгорела сцена, находившаяся в здании, пристроенном к ТЮЗу в 1920-е годы. Пострадали крыша ТЮЗа и стропильная система. Историческая часть сохранилась. Реставрация объекта оценивается в 3,8 млрд рублей.