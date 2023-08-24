В Туве особый противопожарный режим продлили до 13 сентября

В регионе прогнозируют до плюс 30 градусов

ТАСС, 24 августа. Особый противопожарный режим продлен в Туве до середины сентября. Об этом ТАСС сообщили в правительстве республики.

"На территории Тувы продлен особый противопожарный режим до 13 сентября", - сообщили в правительстве.

По данным МЧС, на территории республики действующих пожаров нет. Однако синоптики обещают в регионе жаркую погоду. Специалисты Среднесибирского УГМС сообщают, что в Туве в ближайшие дни прогнозируется до плюс 30 градусов днем. В такую погоду усиливается риск возникновения пожаров.

При особом противопожарном режиме установили дополнительные требования пожарной безопасности. Так, ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, запрещено использовать открытый огонь (костры, мангалы и так далее) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, запрещено сжигать сухую траву, отходы и мусор в лесах.

Особый противопожарный режим действовал в Туве с 20 апреля по 23 августа включительно.