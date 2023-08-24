В Хакасии осудили мужчину за ложную информацию о террористе-смертнике

В качестве наказания ему назначили шесть месяцев ограничения свободы

ТАСС, 24 августа. Суд в Хакасии приговорил к шести месяцам ограничения свободы 45-летнего мужчину, который сообщил недостоверную информацию о прибытии в Абакан террориста-смертника с целью совершения теракта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского управления ФСБ.

"Приговором Черногорского городского суда Республики Хакасия подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления с назначением наказания в виде шести месяцев ограничения свободы. Мужчина вину в инкриминируемом преступлении признал, оказывал активное содействие оперативным сотрудникам органа безопасности в расследовании совершенного им преступления", - говорится в сообщении.

По информации ФСБ, в октябре 2022 года мужчина позвонил в Центр обработки вызовов экстренных служб (112) и сообщил, что в Абакан поездом приезжает террорист-смертник с целью совершения теракта. В качестве террориста он указал на своего родственника, являвшегося пассажиром этого поезда. В ходе проверки информация о взрывном устройстве и подготовке теракта не подтвердилась. Мужчина признался, что позвонил в экстренные службы из хулиганских побуждений.