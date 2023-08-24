Вуз в Якутии принял первых студентов по направлению "Кино и анимация"

Мастерами курса являются продюсер Сардана Саввина и режиссер Любовь Борисова

ЯКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Арктический государственный институт культуры и искусств (Якутск) принял первых студентов по новому направлению подготовки в сфере кино. Об этом сообщила ректор вуза Саргылана Игнатьева, выступая на сессии "Якутия - новый центр кинопроизводства России" в рамках I ежегодной конференции киносообщества Республики Саха (Якутия).

"C этого учебного года мы реализуем новое направление обучения в рамках трека "Кино" по программе академического лидерства "Приоритет 2030" для подготовки нового поколения квалифицированных специалистов в сфере кино. В 2023 году приняли на первый курс 17 студентов. Со второго курса студенты начнут обучаться дополнительным компетенциям у наших сетевых партнеров", - сказала Игнатьева.

Мастерами курса являются продюсер, лауреат международных конкурсов Сардана Саввина и режиссер, лауреат международных конкурсов Любовь Борисова. Как отметили в вузе, учебный план программы составлен с учетом современных требований к кинопроизводству и включает такие дисциплины, как продюсирование аудиовизуального контента, операторское искусство, сценарное мастерство, режиссура, медиаконтент, юридические аспекты в кинопроизводстве, постпродакшн и другие.

Партнерами образовательной программы являются государственная кинокомпания "Сахафильм", креативный кластер "Квартал труда", Московская школа кино (UU), Санкт-Петербургский государственный институт культуры. По словам ректора, научные изыскания по киноискусству будут проводиться совместно с учеными ВШЭ, ГИТИСа, Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН.

Ректор уточнила, что в рамках программы "Приоритет 2030" вуз в том числе внедряет четыре новые образовательные программы в сфере кино и анимации.

АГИКИ в 2022 году получил грант госпрограммы "Приоритет 2030", цель которой - к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Программа охватывает 128 университетов, 48 из них являются получателями специальной части гранта.