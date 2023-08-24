В школах ХМАО до конца 2023 года введут систему "Кабинет психолога"

Она позволит унифицировать подходы к проведению диагностик и мониторинга

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 августа. /ТАСС/. Автоматизированная информационная система "Кабинет психолога" для оказания психологической помощи учителям, родителям и обучающимся будет внедрена в Югре до конца 2023 года. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова во время торжественного открытия августовского совещания педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"Для формирования единых подходов психологической помощи и сопровождения участников образовательного процесса в Югре до конца этого года будет внедрена уникальная автоматизированная информационная система "Кабинет психолога", - рассказала она.

Система позволит унифицировать подходы к проведению диагностик и мониторинга. Учителя, родители и обучающиеся будут получать психологическую помощь и консультации не только от штатного школьного психолога, но и от специалистов ассоциации психологов Югры, добавила глава региона.

Августовское совещание педагогических работников ХМАО - Югры "Современные вызовы и трансформация образования: пути и решения" проходит в Ханты-Мансийске 24-25 августа. В мероприятии принимают участие педагоги и эксперты в сфере образования. В программе совещания пленарное заседание, панельные дискуссии, мастер-классы и деловые игры.