На форуме "Открой Дальний Восток" презентуют туристический потенциал Хабаровского края

Всего в мероприятии принимают участие более 500 человек

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Районы Хабаровского края продемонстрируют туристический потенциал на открывшемся в рамках II Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток" фестивале, сообщили ТАСС в министерстве туризма региона.

Фестиваль "Хабаровский край - окно в мир Дальнего Востока" развернулся на набережной Амура в центре Хабаровска. Организована "Улица районов Хабаровского края", где каждая территория презентует свои достопримечательности, туристические маршруты по горным хребтам, к уникальным озерам. Также на набережной открылся "Туристический переулок", где о своих возможностях для отдыха рассказывают регионы Дальнего Востока, и "Гастрономический проспект" с угощениями от заведений города.

Дни фестиваля тематически поделили на стихии. Так, 24 августа - день Воздуха. Гостей ждут мастер-классы по авиамоделированию, выступление пилота с кордовым самолетом, светодиодное шоу и шоу аэростатов. Второй день - день Земли. Его посвятят пешим путешествиям и национальной культуре. Гости смогут попробовать себя в резьбе по дереву, изготовлению оберега или украшения, в рисовании нанайского орнамента. Третий день фестиваля посвятят стихии Воды. Планируются парад светящихся парусников. Желающие смогут бесплатно отправить открытку в любую точку страны.

Тренды туризма

Участие в форуме "Открой Дальний восток" принимают более 500 человек. В рамках деловой части представители федеральных и региональных органов власти, туроператоры, рестораторы и отельеры обсуждают значимые для индустрии путешествий и гостеприимства вопросы, говорят об актуальных трендах. В частности, большой популярностью стали пользоваться короткие туры выходного дня, развитию которых способствовал проект "Отдыхаем в крае".

Кроме этого, в регионе открываются новые базы отдыха и глэмпинги. Число последних за два года увеличилось вдвое - до 13, сказала министр туризма региона Екатерина Пунтус. И до конца года начнут работу еще три новых таких объекта. Она добавила, что в выходные глэмпинги загружены на 100%, забронированы они на полгода вперед.

Предпринимателей, реализующих свои проекты в сфере туризма в Хабаровском крае, поддерживают субсидиями на развитие инфраструктуры. "В этом году Михаил Владимирович [Дегтярев, губернатор Хабаровского края] увеличил субсидию на возмещение затрат на инфраструктуру с 6 млн до 20 млн рублей", - цитирует пресс-служба Пунтус.

Гастротуризм

В регионе развивается и гастрономический туризм. Так, летом в селе Краснореченское в Хабаровском крае, открылась единственная на Дальнем Востоке улиточная эко-ферма. В этой локации выращивают пищевую улитку Muller (серая средиземноморская улитка). Гостям фермы предлагают дегустацию деликатеса в двух разных соусах с бокалом вина или стаканом домашнего морса для детей.