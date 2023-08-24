Иркутская область стала 26-м участником федерального турпроекта "Императорский маршрут"

Одной из точек маршрута в Иркутске может стать галерея с собранием портеров членов семьи Романовых

ИРКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Иркутская область стала 26-м регионом России, вошедшим в федеральный туристический проект "Императорский маршрут", целью которого является возрождение историко-культурной и духовной составляющей страны, ее достижений в период правления династии Романовых. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Игорь Кобзев и председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, передает корреспондент ТАСС.

Федеральный туристический проект "Императорский маршрут" охватывает места памяти представителей императорской фамилии, места их пребывания, официальных визитов, паломничеств и путешествий в России и за рубежом.

"[Реализация соглашения] в первую очередь будет выражаться в научном консультировании фонда. Сейчас мы формируем систему сертификации экскурсоводов, это очень важно, чтобы весь материал, который преподносится по теме 300-летней истории императорской России, был объективен. Поэтому научная консультация в этом смысле необходима. И безусловно, мы продвигаем интересы региона в Минэке, на различных форумах, мероприятиях, туристических выставках", - сказала ТАСС Громова.

Одной из точек маршрута в Иркутске может стать галерея с собранием портеров членов семьи Романовых. Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачева обладает богатейшей коллекцией, связанной с династией. "Мы сейчас говорили о возможной перспективе объединения всех романовских портретов согласно хронологии в одном зале или какой-то галерее, потому что это могло бы стать отдельной точкой показа на "Императорском маршруте", - добавила Громова.

Еще одной интересной локацией планируется сделать триумфальную арку, которая была построена на берегу Ангары для встречи цесаревича Николая. В 1891 году будущий император посетил Иркутск, возвращаясь из большого путешествия. Арка не сохранилась до наших дней, но ее планируется воссоздать. "Конечно же, та арка, которая была благодарными иркутянами воздвигнута в то время, должна быть восстановлена. И я очень рада, что эта инициатива исходит от команды мэра города Иркутска, губернатора. Мы рукопожатием закрепили решение, что будем восстанавливать въездную арку, тем более она по своим архитектурным особенностям будет украшением Иркутска", - сказала Громова.