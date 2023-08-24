В Иркутске открылась выставка о становлении железнодорожного дела в Российской империи

Экспозиция организована фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество"

ИРКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Стендовая выставка об истории становления железнодорожного дела в Российской империи и строительства Транссиба открылась в Иркутске - городе, через который проходит магистраль, передает корреспондент ТАСС. Экспозиция организована фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории РАН и ОАО "РЖД".

"Для нас привезти в Иркутск эту выставку - прекрасное событие, тем более что мы были уже уверены в себе, потому что уже открыли ее в Тюмени, Омске, Чите. То, с каким интересом она была принята в этих городах Транссиба, нас воодушевило. Мы поняли, что люди хотят знать не только о своем городе, о его участии в [становлении] Транссиба", - сказала на церемонии открытия экспозиции председатель наблюдательного совета ЕСПО Анна Громова.

Посетители выставки могут узнать о роли российских императоров в организации и стратегии железнодорожного строительства, влиянии протяженности железных дорог на экономическое, социальное, духовное и культурное развитие местности. "Цель этой выставки - рассказать об огромном народном проекте. Это было общее народное дело, в строительстве Транссибирской магистрали участвовали все - от Петербурга, Москвы до Владивостока. Есть города Транссибирской магистрали, которые отражены в выставке. Каждому городу посвящен отдельный стенд. Мы очень надеемся, что эта выставка послужит катализатором, чтобы местные краеведы развивали эту темы. Мы даже не исключаем, что кто-то захочет добавить отдельный стенд, посвященный своему городу, к этой выставке", - рассказала Громова ТАСС.

В ближайшее время экспозиция откроется в Красноярске, Владивостоке и Хабаровске, а заключительной точкой маршрута планируется сделать Вятку. По словам собеседницы агентства, стенды с материалами выставки остаются в городах, где она организована. "И есть надежда на то, что она будет расположена на всех железнодорожных вокзалах. Ее преимущество в том, что она может быть распечатана как в виде стационарных, так и передвижных стендов. Это форма, которая позволяет охватывать любую аудиторию", - добавила Громова.

Транссибирская железнодорожная магистраль соединяет европейскую часть России с Дальним Востоком. Ее длина составляет почти 9,3 тыс. км. Дорога проходит через всю Сибирь, что и определяет ее название.

В 1887 году по распоряжению Александра III состоялось совещание министров и управляющих высшими государственными ведомствами, на котором окончательно было принято решение строить железную дорогу через Сибирь. Император распорядился все расходы возложить на российскую казну и отказался от любых иностранных инвестиций. Курировать строительство Транссиба он поручил своему наследнику - цесаревичу Николаю. Дорога вводилась в эксплуатацию этапами.