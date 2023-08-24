Для жителей Хабаровского края почти в два раза снизят цены на туры на Шантарские острова

Глава края Михаил Дегтярев также отметил, что правительство России планирует поддержать развитие экотуризма и проекты создания инфраструктуры на особо охраняемых территориях

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Стоимость поездок на Шантарские острова в Хабаровском крае, где можно увидеть китов, снизят почти в два раза для жителей региона. Об этом сообщил глава края Михаил Дегтярев в ходе пленарного заседания "Туризм в России: разворот на Восток" на форуме "Открой Дальний Восток".

"Главное богатство нашего края - природа и люди, сюда же можно отнести посещение особо охраняемых территорий. Мы стремимся сделать доступнее отдаленные территории нашего края, среди которых и знаменитые Шантарские острова. Там обитает один из наших туристических символов - гренландский кит. Мы работаем над тем, чтобы увидеть гигантов могли, в первую очередь, все жители нашего региона", - сказал Дегтярев.

Он сообщил, что стоимость поездок на Шантарские острова будет снижена для официально зарегистрированных жителей Хабаровского края. Минтуризма, уточнил губернатор, уже проработало вопрос субсидирования поездок для местных туркомпаний, за счет чего путевка для жителей края станет дешевле практически вдвое.

Массовый туризм на острова невозможен, подчеркнул Дегтярев, решать, сколько людей могут посетить эти территории, будут ученые.

Он добавил, что в этом году правительство России планирует поддержать развитие экотуризма и проекты создания инфраструктуры на особо охраняемых территориях, эту работу ведет Минэкономразвития России и Минприроды. Средства пойдут в том числе на разработку сети экологических троп и организацию новых маршрутов. Дальневосточные регионы станут активными участниками этой программы, сказал Дегтярев.

Шантарские острова - одна из главных достопримечательностей Хабаровского края. Это архипелаг в Охотском море, он входит в состав Тугуро-Чумиканского района. 17 островов Шантарского архипелага и прилегающая к ним акватория имеют статус национального парка, они - часть туристического бренда региона "Хабаровский край: родина китов и самолетов". Ежегодно красивейшие скалистые острова, у которых можно наблюдать гренландских и японских китов, а также косаток и белух, привлекают туристов со всего света. Шантары труднодоступны, туристов туда возят либо вертолетами до ближайших баз на материке, а далее переправляют на катерах, либо с помощью автомобильного и водного транспорта. Стоимость туров колеблется от 165 тыс. до 500 тыс. рублей и более на человека.

О форуме

II Всероссийский туристический форум "Открой Дальний восток" проходит в Хабаровске с 23 по 26 августа. В рамках деловой части представители федеральных и региональных органов власти, туроператоры, рестораторы и отельеры обсуждают значимые для индустрии путешествий и гостеприимства вопросы.