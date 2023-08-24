На ВЭФ проведут кубок Дальнего Востока по многоборью ГТО

Участниками станут команды всех дальневосточных регионов

ЧИТА, 24 августа. /ТАСС/. Второй открытый Кубок Дальнего Востока по многоборью ГТО проведут в Приморье в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Павильон "Арена ГТО" станет центром спортивных активностей. На ней будет проведен второй открытый Кубок Дальнего Востока "Игры многоборья ГТО 2023". Участниками станут команды всех 11 дальневосточных регионов, а также сильнейшие профессиональные спортсмены со всей России", - сообщили в пресс-службе.

В каждом регионе Дальнего Востока прошли отборочные этапы. В них приняли участие 7,6 тыс. человек. Состязания включают семь дисциплин: челночный бег, прыжок с места в длину, отжимания, пресс, толчок гири, приседания с гирей на груди, подтягивания.

Сейчас в каждом регионе сформировали команды из шести взрослых и шести школьников, которые отправятся на финал. Также в играх примут участие 80 профессиональных атлетов. Турнир пройдет с 10 по 12 сентября.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.