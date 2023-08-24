Зрители докфеста "Россия" увидят фильмы режиссеров из РФ, Киргизии и Таджикистана

Зрители смогут увидеть фильмы как в Доме кино, так и в онлайн благодаря специальным трансляциям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Организаторы открытого фестиваля документального кино "Россия", который пройдет в Екатеринбурге со 2 по 7 октября, отобрали для участия в конкурсной программе 32 фильма из поступивших 505. Были выделены кинокартины режиссеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Иркутска, Краснодара, Екатеринбурга, Бишкека и Душанбе, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Из 505 кинокартин, поступивших на отбор, в конкурсную программу вошло 32 фильма <…> режиссеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Иркутска, Краснодара, Екатеринбурга, Бишкека и Душанбе. Съемочная география кинолент: от крайнего Севера до Средней Азии, и от Дальнего Восток до новых регионов Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе.

Документалисты в том числе сняли фильмы о судьбах людей, которые определила ситуация на Донбассе и специальная военная операция. Так, зрители узнают, что значит быть военкором, как жить, если военные действия стали повседневностью, и как людям помогает вера. Авторы конкурсных документальных фильмов рефлексируют и на тему пандемии коронавируса. "Режиссеры с трепетом и вниманием погружаются в <…> жизнь семьи за северным полярным кругом, процесс восстановления старинных паровозов или будни заключенных Бутырской тюрьмы", - отметили в пресс-службе.

Зрители смогут увидеть фильмы как в Доме кино, так и в онлайн благодаря специальным трансляциям.

"Россия" - один из старейших кинофорумов, который проводится в Екатеринбурге с 1988 года, входит в число лучших кинофорумов страны наряду с кинофестивалями "Кинотавр" и "Послание к человеку". В разные годы председателями жюри были, в частности, Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив.