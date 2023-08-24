В Ивановской области ликвидировали очередь в детсады

Губернатор Станислав Воскресенский при этом отметил, что многие учреждения в регионе требуют благоустройства

ТАСС, 24 августа. Очередь в дошкольные образовательные учреждения Ивановской области для детей в возрасте от 1,5 лет полностью ликвидирована. Об этом сообщил губернатор Станислав Воскресенский в ходе встречи председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с высшими должностными лицами - лидерами региональных списков партии.

"За счет комбинации национальных проектов, проектов президента России, проектов "Единой России" и наших региональных проектов удалось добиться определенных результатов: полностью ликвидирована очередь в детские сады для детей от 1,5 лет", - сказал губернатор.

Он отметил, что этому способствовало в том числе строительство 12 новых дошкольных учреждений.

При этом глава региона добавил, что многие детсады в регионе требуют благоустройства. "Основные детские сады, откровенно говоря, в тяжелом состоянии. Это старые здания, еще советских лет постройки. Поэтому мы начали программу преображения старых детских садов, за два года уже отремонтировали 151 детский сад и полностью решили проблему с асфальтированием территории во всех детских садах Ивановской области. Программы эти будем и дальше продолжать", - подытожил Воскресенский.