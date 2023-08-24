24 августа, 13:29

Совбез РФ подготовил рекомендации по борьбе с перехватом ТВ-сигнала

Межведомственная комиссия также обсудила вопросы защиты информации в медицинских учреждениях

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совбеза РФ по информационной безопасности подготовила предложения по борьбе с вторжениями в эфиры телеканалов.

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"Комиссией подготовлены рекомендации по устранению угроз нарушения целостности и доступности информации, распространяемой по каналам сети Интернет и телевизионного вещания", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ по итогам заседания комиссии.

Кроме того, участники встречи обсудили безопасность критической информационной инфраструктуры в сфере здравоохранения. Особое внимание они уделили созданию отраслевого центра компетенций Минздрава России для защиты информации и противодействия компьютерным атакам на медицинские учреждения. Выработали дополнительные меры по подготовке кадров в области кибербезопасности в интересах организаций здравоохранения. 

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