В Приморье избирком готов организовать голосование на выборах губернатора в ПВР

Такую меру примут, если этого потребует паводковая обстановка

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Крайизбирком готов при необходимости организовать голосование на выборах губернатора Приморья в пунктах временного размещения (ПВР), если паводковая обстановка этого потребует, для каждого из более 1,2 тыс. стационарных участков для голосования есть резервная точка, сообщил ТАСС заместитель председателя избирательной комиссии края Сергей Советников.

"При необходимости может быть организовано досрочное голосование. <...> Если будут люди расположены в пунктах временного пребывания, тоже будет возможность предоставлена проголосовать, если они на тот момент будут находиться в ПВРах. <...> Планы всегда существуют. Запасные резервные, предусматриваются, но в целом пока мы надеемся, что все будет хорошо, все в штатном режиме пройдет. Для каждого участка должно быть предусмотрено в том или ином виде резервное помещение, у нас стационарных 1 265 участков", - сообщил собеседник.

Он добавил, что пока крайизбирком исходит из того, что оставшегося до голосования времени хватит, чтобы устранить последствия стихии и провести его планово.

Выборы в Приморье будут проходить с 8 по 10 сентября.

В Приморском крае с 3 по 23 августа выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 25 августа. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки, теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий. На утро пятницы в крае подтоплено 69 жилых домов, 33 из которых многоквартирные. Из-за паводка от дорожного сообщения отрезаны девять сел.