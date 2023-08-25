На Дальнем Востоке построили 600 новых соцобъектов по единой субсидии

Программа реализуется с 2018 года

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Средства единой субсидии позволили запустить 600 новых социальных объектов на Дальнем Востоке, ими пользуются 2,5 млн человек. Об этом сообщил директор департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк.

"120 млрд рублей по программе уже затрачено, еще порядка 80 млрд до конца 2025 года [предполагается]. Построено 600 новых объектов социальной сферы на Дальнем Востоке, 1 000 объектов отремонтирована. <...> Почти 2,5 млн дальневосточников пользуются услугами вновь построенных объектов за последние пять лет", - сказал Смоляк на сессии "Дальневосточные ворота России: как преобразить облик городов" во время II Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток".

В числе крупных объектов он назвал третий и четвертый этапы регионального центра спорта в Комсомольске-на-Амуре, строительство последнего из которых завершилось на днях, кардиодиспансер в Якутске, дворец самбо в Хабаровске, набережную в Благовещенске, парк "Маяк" в Магадане.

Смоляк также напомнил, что в прошлом году была запущена программа "1 000 дворов на Дальнем Востоке", в рамках которой благоустроили 1 245 придомовых территорий, благополучателями являются 300 тыс. человек. На этот год работы планируются еще по 547 дворам.

"Мы создаем общественные пространства, которых никогда не было. Вообще тот объем строительства социальной инфраструктуры, благоустройства, что за последние пять лет делался, - этого не делалось с советских времен и даже с 1985 года [в отдельных случаях]", - сказал Смоляк.

Программа "Единая субсидия" реализуется в регионах Дальнего Востока с 2018 года, средства предоставляются из федерального бюджета по линии Минвостокразвития России для модернизации и строительства социальной, транспортной и жилищной инфраструктуры.

О форуме

II Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске с 23 по 26 августа. В рамках деловой части представители федеральных и региональных органов власти, туроператоры, рестораторы и отельеры обсуждают значимые для индустрии путешествий и гостеприимства вопросы.