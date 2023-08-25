В Псковской области за пять лет сравнялись площади вырубленных и восстановленных лесов

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии региона Виктор Мусатов отметил, что достичь таких показателей удалось за счет "стимулирования работы арендаторов" лесных участков

ПСКОВ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Экология" за пять последних лет впервые сравняли площадь вырубленных ценных пород древесины, ели и сосны с объемом территорий, на которых проводится выращивание и разведение деревьев. Сейчас эта площадь превышает 6 тыс. га, что является наибольшим показателем за всю историю и позволяет сохранить лесной фонд. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по природным ресурсам и экологии региона Виктор Мусатов.

"Благодаря участию в нацпроекте нашему региону удалось добиться <...> успехов в выравнивании соотношения площади лесовосстановления к площади вырубленных лесных насаждений, ценных пород древесины. Это важнейший показатель, который говорит о сохранности лесного фонда. На данный момент мы достигли равенства, баланса <...> - сколько вырубили, столько и посадили саженцев. Сейчас этот показатель составляет почти 100%, что вдвое меньше показателей пятилетней давности", - отметил собеседник агентства.

По его словам, достичь таких показателей региону удалось за счет "стимулирования работы арендаторов" лесных участков. "Они вырубают лес на взятых в аренду участках, после чего ведут подготовку почвы и на следующий год проводят высадку саженцев. Теперь эта работа налажена и ведется на территории почти всех муниципалитетов. У нас созданы 13 подведомственных организаций и 2 специализированные организации - "Псковский противопожарный лесной центр" и "Псковский лесной питомник", основная задача которых - обеспечение посадочным материалом нашей области", - пояснил Мусатов.

Он также добавил, что в выравнивании площадей вырубленных и восстановленных лесов активно участвуют и все лесничества региона. "Они выполняют много функций: и охраны, и защиты, и приемки работ от арендаторов, и функции лесного надзора. Их участие в охране лесов в том числе от пожаров тоже трудно переоценить. Если говорить в относительных единицах, то отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в Псковской области за последние 5 лет увеличилось почти на 50%", - резюмировал глава регионального комитета по природным ресурсам и экологии.

Для Псковской области проблема сохранения лесов крайне актуальна. Общая площадь земель лесного фонда в регионе составляет почти 2,4 млн га . Его основу составляют ценные породы древесины - ель и сосна. При этом почти 650 тыс. га - это защитные леса, где запрещены сплошные рубки. К этим территориям относятся водоохранные зоны, зеленые зоны, лесопарковые леса, а также леса вокруг глухариных токов.