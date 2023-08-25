В Иркутской области в 2024 году запустят производство электробусов

Предприятие будет выпускать от 600 единиц в год

ИРКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Запуск российско-китайского производства электробусов в Иркутской области запланирован на 2024 год. Предприятие будет выпускать от 600 единиц в год, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В настоящее время мы выходим на финальный этап согласования процедурных моментов. Открытие производства планируется на 2024 год, предполагается, что предприятие будет выпускать от 600 единиц в год. Известно, что такой транспорт необходим городам-участникам проекта "Чистый воздух", перевод транспорта на экологичное топливо - одно из условий для участников проекта, позволяющее снизить выбросы в атмосферу", - приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Кобзева.

Перспективы развития этого направления сотрудничества обсуждались во время рабочей встречи главы региона и представителей делегации района Бишань города центрального подчинения Чунцин КНР. Делегация работала в Иркутской области три дня. "[Мы] провели переговоры по сотрудничеству в направлении производства электробусов, а также в сфере сельского хозяйства, лесоперерабатывающей промышленности и других, в том числе подписали протоколы о намерениях по локализации высокотехнологичных производств в технопарках Усолья и Ангарска, протокол о намерениях в части формирования комплексных в отдыха для туристов из района Бишань ГЦП Чунцин", - цитирует пресс-служба секретаря Коммунистической партии Китая в районе Цчин Вэймина.

Ранее проект создания производства электробусов на территории Приангарья одобрили на заседании межправительственной российско-китайской комиссии при Минпромторге РФ. Соглашение было подписано в 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме.