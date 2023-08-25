В Челябинской области одними из первых с 2024 года оцифруют отчетность охотпользователей

Техническое задание для создания личного электронного кабинета охотпользователя уже разработано

ЧЕЛЯБИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Бумажную отчетность, которую предоставляют в Министерство экологии Челябинской области юридические лица в сфере охотничьего хозяйства, с 2024 года сократят на 85%. Такой показатель будет достигнут за счет введения отчетности в электронном виде, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Техническое задание для создания личного электронного кабинета охотпользователя уже разработано, заключен контракт с подрядчиком.

"Электронная платформа, которая начнет работу в 2024 году, предназначена для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые ведут свою деятельность в сфере охотничьего хозяйства. <…> За счет работы этой платформы планируется сократить на 85% количество представленных охотпользователями отчетов на бумажном носителе", - говорится в сообщении.

В Челябинской области министерство экологии является одним из лидеров по внедрению технологий бережливого производства в государственном управлении.