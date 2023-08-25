В Забайкалье открыли первый в России памятник урановому шахтеру

Автор монумента "Шахтерам Краснокаменска" - профессор Александр Рукавишников

ЧИТА, 25 августа. /ТАСС/. Памятник шахтерам, добывающим уран, открыли в городе Краснокаменске Забайкальского края в преддверии Дня шахтера. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов в своем Telegram-канале.

"Сегодня два праздника сразу: 55 лет ППГХО (Приаргунское производственное горно-химическое объединение, входит в контур управления АО "Атомредметзолото" - горнорудного дивизиона Росатома) и 54 года Краснокаменску <…>. Завтра отмечается День шахтера. В преддверии праздника открыли памятник шахтерам Краснокаменска", - написал Осипов.

Автор монумента "Шахтерам Краснокаменска" - скульптор, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор Александр Рукавишников.

Моногород Краснокаменск является вторым по величине городом Забайкальского края. Здесь живут около 55 тыс. человек. На протяжении 50 лет Краснокаменск полностью зависит от разработки месторождений урана - здесь расположено крупнейшее в России уранодобывающее предприятие - Приаргунское производственное горно-химическое объединение.

ППГХО ведет добычу урана шахтным способом на 16 урановых и молибден-урановых месторождениях Стрельцовского рудного поля (разведанные запасы - 244 тыс. тонн), занимает первое место в России и пятое в мире по добыче урана.