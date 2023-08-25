Почти 450 многодетных семей Кубани предпочли денежную компенсацию земельным участкам

Компенсация предоставляется из краевого бюджета

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Почти 450 многодетных семей Кубани предпочли получить денежную компенсацию вместо получения положенных им по закону земельных участков. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Он напомнил, что краевые власти в прошлом году предоставили многодетным возможность выбора между получением земли и деньгами. "С начала 2023 года этой возможность уже воспользовались более 440 многодетных семей из разных городов и районов, большинство - из Краснодара", - сказал Кондратьев.

По его словам, компенсация предоставляется из краевого бюджета семьям, где воспитывают троих и более детей. Средства, получаемые в виде компенсации, можно направить на погашение ипотеки, взятой на возведение собственного дома, или покупку жилья, в том числе строящегося.

"Компенсационные выплаты получили семьи с тремя и более детьми почти изо всех муниципалитетов региона, активнее всего мерой поддержки пользуются жители Краснодара - 231 семья, Новороссийска - 49 семей и Сочи - 16 семей", - рассказали в пресс-службе краевой администрации. В текущем году заявление на получение выплаты из краевого бюджета можно подать до 1 сентября, размер составляет до 300 тыс. рублей.

В администрации подчеркнули, что за последние пять лет число многодетных семей в Краснодарском крае увеличилось на 34% - до 94 тыс., в них воспитывают более 305 тыс. детей.