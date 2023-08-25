Фестиваль "Красная строка" собрал на Урале писателей из России, Узбекистана и Словении

Организаторы ожидают за три дня работы площадок не менее 35 тыс. гостей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Книжный фестиваль "Красная строка" открылся в Екатеринбурге, собрав в Екатеринбурге писателей из России, Узбекистана и Словении. Организаторы ожидают за три дня работы площадок не менее 35 тыс. гостей, сообщил журналистам директор фестиваля Евгений Горенбург.

"Будут встречи с великими писателями, великими издателями. <…> Будет сбор макулатуры, <…> будет аппарат для диагностики зрения, <…> даже будет конкурс скоропечати, чтобы отвлечься от ярмарки, которая, конечно, является ядром этого фестиваля. <…> Мы понимаем, что будут десятки тысяч [гостей], KPI у нас около 35 тыс.", - рассказал Горенбург.

В разных локациях Екатеринбурга в рамках фестиваля развернули более 30 площадок, основная же расположена в центре города - в Историческом сквере. Здесь можно приобрести книги, принять участие в книжном клубе и посмотреть театральные постановки, посетить встречи с авторами, презентации книг. Так, в Екатеринбурге собрались несколько десятков писателей, издателей и других экспертов отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Махачкалы, Мурманска, Тюмени, Новороссийска, Самары, Ташкента, Любляны, Екатеринбурга. В их числе писатели Алексей Иванов, Яна Вагнер, Вера Богданова, Денис Драгунский, Ксения Буржская, Алексей Сальников, издатель Елена Шубина, продюсер Юлия Зайцева, директор и главный редактор Издательского дома ВШЭ Елена Иванова, драматург Валерий Печейкин, блогер и книжный обозреватель Энтони Юлай, режиссер Алексей Федорченко, главный редактор крупнейшего российского комикс-издательства Bubble"Роман Котков и другие.

Также для гостей и участников выступят группы "Запрещенные барабанщики", "Любовь Эмигранта", "Макодзеба", "Мытищи в огне" и другие музыканты.

"По-моему, книжный фестиваль - это прекрасно, это замечательно, это настоящий праздник. <…> Писатель - одинокая работа достаточно: сидишь дома и пишешь по ночам. И когда ты выходишь, уезжаешь, вдруг приходят люди, которым почему-то интересно поговорить с тобой про твои книги - начинаешь чувствовать, что не зря все это делаешь", - поделилась Яна Вагнер.

Заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин подчеркнул, что область является одним из самых читающих регионов, и здесь литературные проекты всегда пользуются среди жителей большим спросом. "Красная строка" позволяет людям познакомиться с множеством видов литературы, множеством жанров, пообщаться с авторами. В эти дни в Свердловской области проходят в том числе спортивные мероприятия (Международный фестиваль университетского спорта - прим. ТАСС), и гостям нашего города и нашей страны, я думаю, будет приятно и полезно сходить в свободное от соревнований время на Плотинку", - сказал также он.