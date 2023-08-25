Музей-усадьба "Ясная Поляна" впервые представил комиксы по произведениям Льва Толстого

Они созданы участниками проекта "Толстой без бороды"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Тульский музей-усадьба "Ясная Поляна" впервые представил комиксы по произведениям писателя Льва Толстого, которые созданы участниками проекта "Толстой без бороды". Увидеть комиксы можно на открывшейся в Туле выставке "Лев и Жюль. Толстой и Верн в комиксах", рассказала ТАСС представитель пресс-службы музея-усадьбы "Ясная Поляна" Елизавета Пискарева.

"Представлено пять комиксов по четырем произведениям Льва Толстого "Холстомер", "После бала", "Много ли человеку земли нужно", "Плоды просвещения". Они созданы разными авторами, участниками молодежного проекта "Толстой без бороды" на грант Фонда Владимира Потанина, который наш музей выиграл и реализует с октября прошлого года в трех направлениях: "Комикс", "Видеография" и "Хореография". В нашем музее комиксы [по произведениям Толстого] представлены впервые", - рассказала она.

Музей-усадьба "Ясная Поляна" стал победителем конкурса "Креативный музей" благотворительной программы "Музей без границ" Благотворительного фонда Владимира Потанина. По словам Пискаревой, молодые люди в возрасте до 22 лет переложили тексты Толстого на языки современного танца, видео и комикса. Она добавила, что на открывшейся выставке в филиале "Ясной Поляны" в Туле также можно увидеть несколько страниц изографической новеллы "Два гусара" по одноименной повести Толстого, созданной победительницами направления "Комикс" Анастасией Щербак и Марией Дмитриевой.

По словам Пискаревой, 3 сентября в Туле состоится гала-концерт проекта "Толстой без бороды", где презентуют изографическую новеллу "Два гусара", а также работы победителей направления "Хореография" проекта "Толстой без бороды" - сводный номер по рассказу Толстого "Птичка" и интерпретации других работ писателя в исполнении народного ансамбля танца "Овация", театра танца "Элегия", народного коллектива ансамбля эстрадного танца "Проспект" и танцевальной компании "Ника dance company". Зрителям гала-концерта также представят лучшие работы проекта по направлению "Видеография": мини-фильмы "ЧБ" Марии Петровой и "Свобода" Дмитрия Павлова.

По данным "Ясной Поляны", на открывшейся в пятницу выставке выставлены и предметы из фондов музея-усадьбы Толстого: иллюстрации к повести "Холстомер" и рассказу "После бала", издания романов Жюля Верна из личной библиотеки писателя и фонда редкой книги, а также копии рисунков Льва Толстого к роману Верна "Вокруг света за 80 дней" из Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве, комиксы к четырем романам Жюля Верна современных французских художников Алекси Нэма, Сержа Микели, Гвендаля Лёмерсье и другие экспонаты.

Ясная Поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 9 сентября 1828 года родился Лев Толстой. Леса, парки, сады в усадьбе писателя вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году - статус объекта культуры особо важного значения.