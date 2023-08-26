Рекордное число участников приехало со всей России на горный марафон в нацпарк "Таганай"

Максимальная дистанция для взрослых составит 67 км

ЧЕЛЯБИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Горный марафон "Забег за облака", который стартовал на территории национального парка "Таганай" в Челябинской области, собрал рекордные 500 участников со всей России, включая опытных спортсменов и простых любителей трейлраннинга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе нацпарка.

"Сегодня с самого раннего утра в национальном парке "Таганай" проходит горный марафон. У нас в этом году абсолютный рекорд по количеству участников. К нам приехали 500 человек со всех регионов России: от Камчатки до Калининграда. Среди них как дети с четырех-пяти лет, так и взрослые, есть опытные бегуны-трейлраннеры, а есть простые любители бега", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, взрослые участники соревнуются на длинных дистанциях в 30, 42, 67 км. Дети участвуют в забегах на 1,178 и 0,5 км. Трасса в 12 км доступна как детям, так и взрослым. Участники бегут по горно-лесистой местности с крутыми подъемами и спусками, таежными зарослями, альпийскими лугами, речными бродами, курумником, огромными валунами каменной реки (уникальная россыпь длиной 6 км и шириной до 0,7 км).

"Дистанция в 67 км "Транс-Таганай" - это новинка и изюминка этого года. Она проходит через весь национальный парк с северо-востока на юго-запад с подъемами на вершины Юрма, Ицыл, Дальний Таганай и Круглица. Перед Круглицей дистанция сливается с трассой в 42 км, а далее они не расходятся до самого финиша", - уточнила собеседница агентства.

По результатам забега каждый участник, который добежит до финиша своей дистанции, получит памятную медаль.

Национальный парк "Таганай" находится в районе Таганайского горного узла, севернее города Златоуста Челябинской области. Через парк проходит географическая граница Европы и Азии. Общая площадь парка составляет 56,8 тыс. га. Трейлраннинг - спортивная дисциплина, подразумевающая бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования.