В Уфе ждут окончания госэкспертизы проекта реставрации памятника Салавату Юлаеву весной

Предписание об устранении нарушений было выписано администрации Уфы в сентябре 2019 года

ТАСС, 26 августа. Власти Башкирии рассчитывают получить заключение госэкспертизы по проекту реставрации памятника национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву в Уфе весной 2024 года. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров, отвечая на вопрос ТАСС в ходе проведения Дней Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге.

"Сейчас все материалы, связанные с реставрацией, находятся на госэкспертизе. Мы ждем выход с госэкспертизы весной следующего года, после этого будем принимать решение по контракту", - сказал Хабиров.

В мае 2020 года Октябрьский суд Уфы постановил оштрафовать на 200 тыс. рублей мэрию города за ненадлежащее состояние объекта культурного наследия федерального значения 1967 года - памятника башкирскому национальному герою Салавату Юлаеву. Предписание об устранении нарушений было выписано администрации Уфы в сентябре 2019 года после внеплановой проверки.

По данным сайта управления по госохране объектов культурного наследия региона, памятник национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву открыт в 1967 году, его автор - скульптор и народный художник Сосланбек Тавасиев. Высота скульптуры достигает 9,8 метра, вес - 40 тонн, она расположена на возвышенности на берегу реки Белая. С 1974 года памятник поставлен на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия федерального значения.

Салават Юлаев - башкирский национальный герой, родился в 1754 году. Один из руководителей Крестьянской войны 1773-1775 годов, сподвижник Емельяна Пугачева, за что был сослан на каторгу в крепость Рогервик (Эстония), где умер в 1800 году. Юлаев также известен как поэт-импровизатор, автор стихов "Битва", "Стрела", "Мой Урал".