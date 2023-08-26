На Ставрополье разработали автономную установку для зарядки электромобилей

Она работает на газе или жидком топливе

СТАВРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали автономную установку для станций зарядки электромобилей. Установка работает на газе или жидком топливе и может работать в территориях, где нет централизованного электроснабжения, сообщили журналистам в пресс-центре вуза.

"Выполненные исследования по разработке модели автономной высокоэффективной электроэнергетической системы постоянного тока для электрозаправочных станций показали ее высокую эффективность. Если разместить зарядную станцию в городской черте, то при полной утилизации тепловой энергии (например, для обогрева зданий и горячего водоснабжения) КПД такой системы может достигать 90%", - говорится в сообщении.

Ученые вуза ведут исследование совместно с коллегами из Северо-Кавказской государственной академии. "Такие станции генерируют электроэнергию с помощью автономных установок, которые работают на газе или жидком топливе. На основе вращения газотурбины асинхронная машина преобразует механическую энергию в электрическую, причем с высокой эффективностью", - цитирует пресс-центр руководителя исследования, заведующего кафедрой автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения СКФУ Юрия Кононова.

Использование автономных газотурбинных электростанций позволит устанавливать зарядные станции в отдаленных территориях. "Развитие электрического автомобильного транспорта для нашей страны - объективная необходимость. Однако этот относительно новый сектор экономики требует новых технологических решений. Предложенная учеными СКФУ модель создания недорогого источника электроэнергии <…> может быть очень востребована для удаленных регионов нашей страны", - приводятся в сообщении слова ректора вуза Дмитрия Беспалова.

Ученые отмечают, что при развитии сети зарядных станций для электромобилей перспективным является применение солнечных электростанций и переход от сетей переменного тока к сетям постоянного тока. Согласно расчетам, такой переход позволит снизить излишние потери.