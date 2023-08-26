Хуснуллин сообщил, что в Смоленской области есть проблема со строительством соцобъектов

Вице-премьер РФ при этом отметил, что есть договоренности о возведении как минимум трех школ с финансированием в размере порядка 1 млрд рублей

ТАСС, 26 августа. Острая проблема наблюдается со строительством социальных объектов в Смоленской области, есть договоренности о возведении как минимум трех школ с финансированием в размере порядка 1 млрд рублей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.

"Посмотрели по жилищному строительству, безусловно, есть острая проблема со строительством социальных объектов. Эти построенные микрорайоны без социальной инфраструктуры - это не есть хорошо. Мы договорились, что минимум три школы надо строить, одну мы подтверждаем, что точно найдем финансирование, по двум пока будем искать возможности, но по одной точно найдем дополнительное финансирование. Там цена порядка 1 млрд рублей", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер РФ отметил неплохую динамику жилищного строительства на территории региона при наличии потенциала для значительного увеличения темпов. Стороны обсудили развитие туристической отрасли, для чего необходимо улучшать транспортную связь, дороги и аэропорт, модернизировать коммунальную инфраструктуру, износ которой достигает 20%. До конца года в Смоленской области сформируют конкретный план по модернизации, также ожидается выделение дополнительного финансирования.

"Есть возможности по расширению площадок, развития как индивидуального, так и многоквартирного жилья. Для этого нужна и федеральная поддержка, и мы готовы оказывать эту поддержку, в том числе по переселению из аварийного ветхого жилья. Буквально мы недавно приняли решение о выделении дополнительных денег на ускоренное расселение аварийного жилья и сегодня с Василием Николаевичем (Анохиным, врио губернатора Смоленской области - прим. ТАСС) договорились, что уже новые программы того аварийного жилья, которое сформировалось после 1 января 2017 года, регион будет готов представлять в федеральный центр", - добавил Хуснуллин.

Как отметил Анохин, развитие инфраструктуры на ближайшие годы станет базисом для экономики Смоленской области.