Фестиваль "Водная ассамблея" в Калининграде посвятили 320-летию Балтийского флота

В мероприятии принимают участие яхты - участники морского перехода "Россия на Балтике"

КАЛИНИНГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Музей Мирового океана (ММО) в Калининграде посвятил ежегодный морской фестиваль "Водная ассамблея" 320-летию Балтийского флота и 305-летию Петровских ассамблей. В мероприятии принимают участие яхты - участники морского перехода "Россия на Балтике" из Калининграда в Петербург и обратно, организованного ММО совместно с музеем-заповедником "Петергоф" при поддержке Калининградской федерации парусного спорта, яхт-клуба Санкт-Петербурга и Комитета по культуре Петербурга.

"Сегодня наша "Водная ассамблея" стала еще больше. Традиционно теперь с нами Петербург, "Россия на Балтике", - сказала, открывая фестиваль, генеральный директор ММО Светлана Сивкова. Она подчеркнула, что калининградский музей и "Петергоф" теперь связывает тесное сотрудничество, а переход на яхтах между Калининградом и Петербургом может стать традицией.

Временно исполняющий обязанности генерального директора музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков выразил надежду, что морской поход из Калининграда в Петербург и обратно перерастет в настоящую ежегодную музейную парусную регату. ММО и Петергоф связывают и другие совместные проекты - Музей Мирового океана открыл в Санкт-Петербурге экспозицию "Был бы флот, а гавани найдутся", Петергоф, в свою очередь, открывает свою резиденцию во Фридрихсбургских воротах (единственный сохранившийся элемент крепости Фридрихсбург 1657 года) в Калининграде. "Мы вместе, мы - одна большая страна. Нас связывает Балтийское море, мы будем дружить долго", - сказал Ковриков.

Вальс байдарок

"Водная ассамблея" собрала жителей и гостей Калининграда на набережной реки Преголя. Организовано водное шоу с выступлениями флайбордистов, вальсом байдарок, парадом исторических судов ММО. Для гостей открыты музейные площадки, проводятся викторины по истории флота, мастер-классы, ярмарки сувениров. Организованы выступления творческих коллективов. На площадке "Петровские ассамблеи" представляют исторические танцы, интерактивы по истории быта и костюма той эпохи. В главном корпусе музея - ретроспектива фильмов о флоте и море. Для посетителей открыты все музейные суда, в частности "Витязь", с борта которого впервые измерили глубину Марианской впадины (11 022 м), "Космонавт Виктор Пацаев", который использовался для поддержания связи с космическими аппаратами, в том числе с МКС, до сентября 2017 года. В военно-морском центре проходит военно-спортивный праздник "Флот любит сильных".

Организована традиционная гребная регата "Миля "Витязя", в которой в категориях "любители", "юноши" и "профессионалы" борются больше 15 команд, представляющих учреждения области, учебные заведения, а также воинские части Балтийского флота. Торжества завершатся открытием резиденции государственного музея-заповедника "Петергоф" во Фридрихсбургских воротах, фейерверком и выстрелом из салютной пушки.

О "Водной ассамблее"

Фестиваль "Водная ассамблея" ежегодно проводится Музеем Мирового океана в Калининграде с 2006 года. Он является частью программы по сохранению морского наследия РФ, отметили в дирекции музея. Гостей фестиваля знакомят со средствами передвижения по воде народов России и Балтийского побережья, их бытом, прикладным искусством, нематериальным наследием.

В 2023 году к ассамблее приурочили первый с начала 1990-х годов морской переход на яхтах без заходов в порты протяженностью свыше 1 тыс. морских миль. В нем приняли участие четыре калининградских яхты и два парусных судна из Санкт-Петербурга.

Организаторы отмечают, что этот морской поход в рамках сотрудничества между ММО и Петергофом - возрождение традиции парусных походов и регат по Балтике, которые проходили в советские годы и с 2007 по 2012 год.