В Петрозаводске открылся фестиваль карельского кино "Банка"

Зрителям представят 15 работ

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 августа. /ТАСС/. Мини-фестиваль карельского кино "Банка" открыли на территории бывшего Онежского тракторного завода в Петрозаводске. Зрителям представят 15 работ - это художественное и документальное кино, а также клипы, снятые на территории республики, рассказала ТАСС организатор мероприятия Софья Алексеева.

"У нас была 31 заявка, из них мы отобрали 15 работ. В рамках конкурсной программы покажем 12 из них. Еще три покажем вне конкурса", - рассказала собеседница ТАСС. Она добавила, что победители, которых в двух номинациях определят сами зрители, получат призы в виде стеклянных банок различной формы.

Открыл фестивальную программу документальный фильм режиссера Святослава Гребешова "ББК", который рассказывает о Беломорско-Балтийском канале. Его представили вне конкурса.

Мероприятие продлится около пяти часов. В рамках него пройдут не только просмотры, но и обсуждения с участием руководителей карельских киноклубов, а также члена Союза кинематографистов России, историка кино Валерия Фомина.