В Волгоградской области открылся арбузный фестиваль

Мероприятие собрало тысячи местных жителей и гостей из пяти регионов России, а в конкурсе на самый тяжелый арбуз победила ягода весом около 45 кг

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Открытие ежегодного Камышинского арбузного фестиваля состоялось в Волгоградской области. Мероприятие собрало тысячи местных жителей и гостей из пяти регионов России, а в конкурсе на самый тяжелый арбуз победила ягода весом около 45 кг, сообщили в администрации города Камышина.

"В Камышине сегодня развернулись гуляния по случаю юбилейного XV Камышинского арбузного фестиваля. <…> Событие традиционно собрало тысячи жителей и гостей города из Москвы и Санкт-Петербурга, Волгограда и Волжского, Московской, Саратовской, Астраханской областей. <…> Здесь же состоялось награждение победителей конкурса "Арбуз-экспо 2023". Самую большую полосатую ягоду вырастила в этом году Плотникова Ольга. Победителем стал арбуз весом 44 кг 780 г", - говорится в распространенном сообщении.

Открыли фестиваль праздничным карнавалом. После официальной части и торжественного поднятия флага арбузного фестиваля стартовали традиционные конкурсы. В программе фестиваля, который продлится два дня, ярмарки, соревнования по украшению и нарезке арбузов, арбузные гонки, выступления камышинских, волгоградских и саратовских групп, а также бесплатная дегустация арбузов. Вечером небо города озарит красочный фейерверк. Как уточнили в администрации Волгоградской области, для гостей юбилейного фестиваля, который продлится в Камышине два дня, приготовили более 20 тонн арбузов.