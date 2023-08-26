Свыше 100 активистов провели мотопробег в честь 80-летия победы в Курской битве

Мотоколонна побывала в Понырях, где в период Курской битвы развернулись наиболее ожесточенные бои за железнодорожную станцию

КУРСК, 26 августа. /ТАСС/. Свыше 100 активистов провели мотопробег и возложили цветы на центральных мемориалах в Курской области в честь 80-летия победы в Курской битве. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора курского городского культурного центра "Лира" Дмитрий Родионов.

"Из Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областей [подключились] участники, поддерживающие патриотические движения. Всего 100 мотоциклов", - сказал собеседник агентства.

Мотоколонна побывала в Понырях, где в период Курской битвы развернулись наиболее ожесточенные бои за железнодорожную станцию. Активисты возложили цветы на мемориальных комплексах "Тепловские высоты", "Поклонная высота 269". Проект реализовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В честь 80-летия победы в битве в Курске прошел марш-парад духовых оркестров, открыла который колонна военной ретро-техники времен Великой Отечественной войны. Более 20 коллективов из Курской, Белгородской, Воронежской областей и Донецкой Народной Республики исполнили музыку военных лет. Более 2 тысяч человек прошли на марше памяти участников битвы на Курской дуге.

Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она также была одним из самых крупных столкновений вооруженных сил СССР и Германии. В ней участвовали около 4 млн человек с обеих сторон, более 10 тыс. танков и 11 тыс. самолетов. После этой битвы стратегическую инициативу перехватила антигитлеровская коалиция.