В Ярославле открылся фестиваль "Золотой Витязь"

Мероприятие открылось музыкально-литературным представлением в Концертно-зрелищном центре города

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Летний фестиваль искусств "Золотой Витязь" открылся музыкально-литературным представлением в Концертно-зрелищном центре в Ярославле. В сопровождении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра на сцену вышли Николай Бурляев, Валерий Баринов, Сергей Шакуров, Владимир Гостюхин и другие артисты, передает корреспондент ТАСС.

"За три дня мы посетим четыре города Ярославской области - Ярославль, Тутаев, Ростов Великий и Переславль-Залесский, где будут встречи с лучшими артистами театра и кино. Сегодня здесь будет представлен симфонический оркестр нашего Ярославля - один из лучших оркестров России. Я очень рад, что и сегодня на нашем открытии мы покажем фильм очень дорогой лично для меня о величайшем режиссере планеты Андрее Арсеньевиче Тарковском. Этот фильм снят к 90-летию мастера, и он сейчас идет в общероссийском прокате", - рассказал журналистам народный артист России Николай Бурляев.

Документально-художественный фильм "Боже! Чувствую приближение Твоe!" Бурляева и Дмитрия Чернецова об Андрее Тарковском будет показан в нескольких городах Ярославской области. "Я очень хотел донести до зрителя, создавая этот фильм, самое главное, то, о чем не говорили до меня кинематографисты, которые делали фильмы об Андрее Арсеньевиче Тарковском. Все, как правило, говорили о трагической судьбе, это правда, это все было. И у нас есть отзвуки этого, но под особым углом - это рассказ о духовной, религиозной сути жизни и творчества Тарковского", - отметил Бурляев.

По его словам, в регионе будут открыты киноклубы "Золотой Витязь", им будет передано около 200 фильмов - лауреатов форума. Артист сообщил, что таким образом Ярославская область подаст пример другим регионам и начнет альтернативный кинопрокат.

Фестиваль "Золотой витязь" проходит в регионе с 26 по 28 августа. В воскресенье в областной научной библиотеке им. Н. А. Некрасова в Ярославле пройдет творческая встреча с поэтом, историком Александром Орловым. В этот же день в Ростове состоятся творческие встречи с Николаем Бурляевым и Валерием Бариновым. В Ростовском кремле пройдут концерт праздничного хора Данилова монастыря и показ фильма "Боже! Чувствую приближение Твоe!".

28 августа в Ярославле и Тутаеве зрителям представят цикл короткометражных документальных фильмов "Дыша одним дыханием", посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда. Состоятся творческие встречи с режиссером-документалистом Дмитрием Чернецовым и артистом Владимиром Гостюхиным.