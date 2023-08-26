Во Владикавказе многодетным семьям с первоклассниками выделили по 4 тыс. рублей

Всего на эти цели выделено 640 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Владикавказа выделили по 4 тысячи рублей 160 многодетным семьям, в которых воспитываются первоклассники, сообщили в городской администрации местного самоуправления (АМС).

"160 многодетным семьям Владикавказа, в которых воспитываются первоклассники, выделили по 4 тыс. рублей от имени главы АМС Вячеслава Мильдзихова. Списки получателей сформированы Министерством труда и социальной защиты республики. В них вошли малообеспеченные семьи, воспитывающие трех и более детей, а также семьи, где растут дети-инвалиды и другие социально незащищенные категории граждан", - говорится в сообщении.

Всего на эти цели выделено 640 тыс. рублей.

Как отметила начальник методического центра АМС Владикавказа Зинаида Ларионова, эти средства станут хорошим подспорьем для родителей, в период сборов детей в учебные заведения.