Концерт с участием артистов РФ и Белоруссии завершил мероприятия к 80-летию Курской битвы

Мероприятие прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента РФ и правительства региона

КУРСК, 26 августа. /ТАСС/. Концерт с участием заслуженных артистов России и Белоруссии, симфонического оркестра Курской государственной филармонии в Курске завершил череду торжественных мероприятий, приуроченных к 80-летию победы в Курской битве.

"Буквально 23 августа мы отметили 80 лет победы в Курской битве, мы готовились к этой дате больше года, и весь год проводили в нашем регионе многочисленные мероприятия - концерты, семинары, научные события, мы восстанавливали и ремонтировали памятники и захоронения наших героев. Кульминацией была наша первая очередь мемориала "Курская битва", который мы открыли в Понырях и для нас огромная честь участие нашего президента Владимира Владимировича Путина в подготовке и строительстве мемориала, участие в торжественном открытии. Сегодняшний концерт является кульминацией всех праздничных событий, и я хочу искренне поблагодарить всех наших гостей, звезд российской и зарубежной эстрады, которые приехали разделить этот праздник с нами", - отметил в ходе концерта губернатор Курской области Роман Старовойт.

Праздничный концерт "50 дней - 50 ночей", посвященный 80-летию победы в Курской битвы, прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента РФ, правительства Курской области на стадионе "Трудовые резервы" в Курске. Организатором мероприятия выступил фонд "Гуманитарный мир". С песнями военных лет перед жителями и гостями региона выступили заслуженные артисты России Екатерина Гусева, Алексей Маклаков, Сергей Волчков, Зара, Юта, лауреат международных фестивалей и конкурсов Марина Девятова, заслуженный артист Белоруссии Руслан Алехно, российский певец и композитор Марк Тишман и другие артисты в сопровождении симфонического оркестра Курской государственной филармонии.

Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она также была одним из самых крупных столкновений Вооруженных сил СССР и Германии. В ней участвовали около 4 млн человек с обеих сторон, более 10 тыс. танков и 11 тыс. самолетов. После этой битвы стратегическую инициативу перехватила антигитлеровская коалиция.