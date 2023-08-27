В Калининграде стартовала национальная театральная школа для управленцев

Курс ориентирован на менеджеров учреждений культуры и нацелен на совершенствование опыта по проектной работе внутри театра

КАЛИНИНГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Занятия для слушателей Национальной театральной школы (НТШ) начались в Калининграде. В самом западном регионе страны курс ориентирован на менеджеров учреждений культуры и нацелен на совершенствование опыта по проектной работе внутри театра, сообщил журналистам директор Национального драматического театра России (Александринского театра) и руководитель проекта Сергей Емельянов.

"Главная задача Национальной театральной школы для менеджеров, сегодня в Калининграде мы проводим НТШ именно для менеджеров, заключается в том, чтобы самые лучшие и качественные проекты местного ли, калининградского статуса, или федерального статуса, были вместе с экспертами Национальной театральной школы дошлифованы и уже начали свое движение. Самые главные наши надежды связаны с тем, чтобы эти проекты появились и дальше были воплощены в жизнь", - сказал Емельянов журналистам.

В калининградской программе НТШ принимают участие 47 представителей учреждений культуры области. В процессе занятий они разделятся на 7 групп, каждая из которых будет вести работу над собственными проектами под руководством экспертов Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного института сценических искусств. НТШ будет следить за развитием этих проектов и за рамками занятий и окажет помощь в реализации самых интересных, пообещал Емельянов.

Министр культуры и туризма области Андрей Ермак отметил, что проект НТШ должен помочь театру развиваться в ногу со временем. "Театр сейчас меняется очень быстро. При этом он сохраняет уникальную, главную черту - живое общение со зрителем, которой не дает ни кинематограф, ни какие-то другие формы взаимодействия. Тем не менее, понятно, что вызовы нового времени по-другому заставляют посмотреть на театр и, мне кажется, Национальная театральная школа - это тот самый проект, который, совершенно точно, всем, кто хочет знать сейчас, что из себя представляет театр, всем, кто хочет понимать, как театр будет развиваться дальше - даст это представление", - сказал он.

Емельянов в свою очередь отметил, что театр должен общаться со своим зрителем на интеллектуальном языке, в том числе на острые темы современности и не бояться экспериментировать. При этом театр, по его словам, решает и государственные задачи. "Театр изначально - это государственное учреждение, а любое государственное учреждение исполняет некоторые государственные задачи. <…> В государственную задачу не входит только лишь увеселение", - сказал он. Каждый руководитель театра должен понимать важность того, что будет сказано со сцены и что унесено зрителями из театра, отметил директор Национального драматического театра России.

Национальная театральная школа

Занятия НТШ для управленцев в 2023-2024 годах охватят порядка 40 регионов РФ. Кроме того, более 20 регионов охватит школа для артистов, которая стартовала в июне с Горно-Алтайска. В Санкт-Петербурге в сентябре начнет работу Национальная театральная школа для драматургов, для участия в ней отобраны порядка 20 слушателей из РФ и из-за пределов страны. Также в сентябре в Санкт-Петербурге начнет работать НТШ для представителей художественно-постановочных частей. В ней примут участие порядка 20 специалистов из российских регионов и ряда стран ближнего зарубежья, рассказал Емельянов.

Проект Национальная театральная школа - инициатива Национального драматического театра России и Ассоциации национальных театров России. Титульный партнер проекта - Санкт- Петербургский государственный университет. Партнер проекта - Российский государственный институт сценических искусств. Проект реализуется при поддержке российского Президентского фонда культурных инициатив.