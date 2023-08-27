В Великом Новгороде на слете "Дронница" представили привязной змейковый аэростат

Такие аппараты смогут переносить на борту любое оборудование

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Компания Vector на слете операторов боевых беспилотников "Дронница" в Великом Новгороде представила проект военного привязного змейкового аэростата. Такие аппараты смогут переносить на борту любое оборудование, они будут подниматься на высоту до 1 км и находиться на боевом дежурстве в течение четырех дней, рассказали ТАСС представители компании.

"На данном мероприятии представили привязной змейковый аэростат. Его можно использовать для решения различных задач: можно поднимать с его помощью на значительную высоту ретрансляционное оборудование или видеокамеры, сенсоры. Также можно и какую-то компактную РЛС (радиолокационную станцию - прим. ТАСС) поднять. Из особенностей подчеркну то, что данное изделие может находиться в воздухе, в принципе, до четырех дней без дозаправки, что, естественно, имеет большое преимущество перед обычными дронами, которые могут находиться в небе даже на топливных водородных элементах не более полутора часов. Это открывает большие возможности, например по охране каких-то стационарных объектов или каких-нибудь пусковых установок", - сообщил собеседник агентства.

По информации компании, на слете были продемонстрированы подъемы некоего оборудования на высоту до одного километра. Также они отметили, что подобных устройств такого класса просто нет. "Мы сейчас единственная частная компания, которая в принципе, имеет свое производство", - отметили в компании, добавив, что это изделие изготовлено на промышленном оборудовании, на готовой производственной базе, и в случае необходимости запустить массовое производство можно уже на следующий день после поступления подобной задачи.

"Здесь не используется никаких редких материалов, все очень унитарное, распространенное, и, соответственно, не требуется какого-то сложного производства и импортозамещения тоже не требуется", - пояснил собеседник агентства.

О слете

На "Дроннице" представили свою продукцию более 45 организаций со всей России - от индивидуальных изобретателей и небольших конструкторских бюро, работающих на добровольных началах, до крупных заводов и волонтерских организаций, насчитывающих тысячи участников. Всех этих участников объединяет общая цель - помощь фронту. Поэтому задача выставки - показать, насколько широкой может быть такая помощь.

На выставке представлены более 20 экспонатов БПЛА (коптерного и самолетного типа), а также комплектующие и программное обеспечение (ПО). В этом году фокус внимания также направлен на средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, этой теме посвящены 13 стендов. Также будут представлены разработки на тему связи, средства защиты и маскировки, средства разминирования, также средства транспортировки, средства эвакуации и оказания первой помощи, элементы экипировки, средства организации окопного быта.

Кроме того, представлены уникальные модернизационные снайперские комплексы, часть экспозиции посвящена инструкторской работе и изданию профессиональной и учебной литературы, своевременно обобщающей актуальный военный опыт под лозунгом "Мыслю, следовательно, побеждаю".