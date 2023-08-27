Более 600 волонтеров приняли участие в экофестивале "Чистая гора" на курорте "Эльбрус"

Фестиваль проходит с 2018 года и с каждым разом количество его участников растет, при этом мусора на склонах горы становится меньше

НАЛЬЧИК, 27 августа. /ТАСС/. Более 600 человек приняли участие в сборе мусора во время субботника на курорте "Эльбрус" в рамках экологического фестиваля "Чистая гора". Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора Кавказ.РФ Хиса Беккаев.

"Интерес у людей очень большой. Людей приехало много и всем небезразлично состояние склона "Эльбруса". <..> Здесь представлена вся страна, участники с Камчатки, Республики Тыва, Сыктывкара, Вологды и так далее <…> У нас зарегистрировались порядка 600 человек",- сказал Биккаев.

По его словам, фестиваль проходит с 2018 года и с каждым разом количество его участников растет, при этом мусора на склонах горы становится меньше. Так, в прошлом году в акции принимали участие около 300 человек. В этом году участники субботника стартовали от поляны Азау и завершили на конечной станции "Гарабаши". Их сопровождали горные гиды и спасатели курорта.

Для гостей фестиваля был организован пеший маршрут до водопада, мастер-классы и анимация. Всех участников угощали пловом. Завершится фестиваль большим концертом под открытым небом с участием коллективов народов Кавказа. На сцене выступит российский рок-музыкант и хедлайнер фестиваля Найк Борзов.

Курорт "Эльбрус" - один из первых горнолыжных центров страны, работает с 1970-х годов. Развитием всесезонного туристско-рекреационного комплекса и одноименной экономической зоны занимается институт развития Кавказ.РФ под управлением Минэкономразвития РФ.

На курорте работают три очереди гондольных канатных дорог, в том числе самая высокогорная в стране, она расположена на отметке 3 847 м над уровнем моря. Зимой гостям доступно 17 км горнолыжных трасс, летом популярностью у туристов пользуются трейлраннинг, треккинг, конные прогулки и джип-туры. Всего доступно около тысячи мест размещения, в том числе на высоте 3 912 м работает высокогорный отель LeapRus.