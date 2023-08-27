Премьера оперы "Турандот" завершила фестиваль "Роза Хутор. Классика"

Автором новаторской версии оперы является главный режиссер фестиваля Илья Устьянцев

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Премьерой оперы Джакомо Пуччини "Турандот" завершился фестиваль "Роза Хутор. Классика", она была исполнена на открытой сцене парка "Лайзо" с участием солистов Сочинского симфонического оркестра. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале горного курорта "Роза Хутор".

"Новую постановку знаменитой оперы Джакомо Пуччини "Турандот" представили публике на открытой сцене парка "Лайзо" на высоте 1 050 метров над уровнем моря. <…> Музыкальное сочинение Пуччини представил Сочинский симфонический оркестр под управлением его художественного руководителя и дирижера Алексея Асланова", - говорится в сообщении.

Автором новаторской версии оперы является главный режиссер фестиваля Илья Устьянцев, ключевые партии в постановке исполнили мировые звезды оперной сцены Евгения Муравьева, Сергей Скороходов, Анна Денисова, Юрий Воробьев. В честь закрытия фестиваля также состоялся концерт композитора и дирижера Вахида Альхана.

Фестиваль "Роза Хутор. Классика" является преемником I Сочинского фестиваля классической музыки, который проходил на различных площадках Большого Сочи в августе 2022 года. В 2023 году фестиваль расширил программу. В постановках приняли участие мировые звезды оперы и балета. Масштабный праздник музыкального искусства в 2023 году прошел с 18 по 27 августа.