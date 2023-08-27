Более 600 участников из СЗФО приехали на полуфинал конкурса "Большая перемена" в Мурманск

Конкурс "Большая перемена" - флагманский проект Российского движения детей и молодежи "Движение первых"

МУРМАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Более 600 школьников 8-10-х классов и студентов среднего профессионального образования (СПО) из Северо-Западного федерального округа (СЗФО) России приехали на полуфинал всероссийского конкурса "Большая перемена", который стартовал в Мурманске в эти выходные. Об этом сообщили в Министерстве информационной политики Мурманской области.

"В Мурманске стартовал полуфинал всероссийского конкурса "Большая перемена" для школьников 8-10 классов и студентов СПО из Северо-Западного федерального округа. Полуфинал объединил на своей площадке более 600 участников из Республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской и Калининградской областей, Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые в этом году в очных полуфиналах "Большой перемены", проходящих под единой темой "Горжусь Россией", участники конкурса будут выполнять задания по 12 направлениям и предложат решения прикладных задач в разных сферах общественной жизни. Эксперты оценят навыки командной работы полуфиналистов, их умение сотрудничать, креативность, логическое мышление и альтруизм.

По итогам всех полуфиналов будут определены 1,5 тыс. финалистов среди старшеклассников и 600 - среди студентов СПО. Победители "Большой перемены" среди учеников 10 классов и студентов СПО получат по 1 млн рублей на образование, саморазвитие или запуск стартапа, победители-ученики 8-9-х классов - по 200 тыс. рублей на образование и саморазвитие. Денежные гранты получат школы, учреждения СПО, преподаватели и педагоги-наставники, подготовившие победителей, а также наибольшее количество активных участников "Большой перемены".

Конкурс "Большая перемена" - флагманский проект Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей". "Большая перемена" проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.