Более 40 российских артистов кино и театра приехали на кинофестиваль "Волгоградский факел"

На мероприятие приехали более 40 российских деятелей киноискусства

ВОЛГОГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия традиционного кинофестиваля "Волгоградский факел" состоялась в Волгограде. На мероприятие приехали более 40 российских деятелей киноискусства, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.

"Традиционно мероприятие началось с прохода по "красной дорожке" артистов кино и театра. Ольга Остроумова, Анатолий Журавлев, Юрий Чернов, Сергей Новожилов, Светлана Тома, Светлана Немоляева, Наталья Варлей, Александр Пашутин, Андрей Соколов, Сергей Горобченко, Ольга Хохлова, Яна Поплавская, Екатерина Семенова, Екатерина Волкова и другие - всего на фестиваль приехали более 40 деятелей киноискусства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что артисты подготовили для зрителей концертные программы и творческие вечера, а также два спектакля "Кузанаста" и "А как вы изволите поживать?".

В трех конкурсных программах фестиваля представят полнометражные, документальные и короткометражные фильмы. В общей сложности на нескольких площадках зрители увидят 32 отечественные ленты, что вдвое больше, чем в 2022 году. Картины будут бесплатно показывать в кинотеатрах Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, Жирновска, Фролово, Урюпинска, Котово, Котельниково, Калача-на-Дону, Ольховки, станиц Алексеевской и Нехаевской, Иловли, Палласовки, Городищенского района.

Завершится фестиваль "Волгоградский факел" 31 августа - в Волгоградской филармонии состоится торжественная церемония закрытия смотра с награждением победителей конкурсных программ.