На Камчатке сообщили о сокращении объема браконьерского вылова красной рыбы

По словам главы края Владимира Солодова, к такому результату привел эксперимент по ограничению вывоза икры из региона авиапассажирами

ТАСС, 28 августа. Власти Камчатского края регистрируют сокращение объема браконьерского вылова красной рыбы в текущем году, сообщил ТАСС губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, такой результат был одной из целей начавшегося в прошлом году эксперимента по ограничению вывоза красной икры из региона пассажирами самолетов.

"Уже сейчас можно сказать, что он (эксперимент) является успешным, мы видим, что объем перевозимой продукции сократился в 4-5 раз <…>. Помимо этого мы видим, что сократился и объем добываемой браконьерской продукции", - сказала Солодов.

Он отметил, что предварительные итоги эксперимента с конкретными цифрами власти будут подводить в этом году после окончания высокой стадии путины. В прошлом году лососевая путина завершилась в регионе в сентябре. Кроме того, по словам, Солодова, за время с начала эксперимента сократилось количество задержек рейсов, вернулся порядок и четкость работы аэропорта.

"Не оправдались и опасения, что процедура контроля будет долгой и неудобной для пассажиров. Сейчас на рамке металлоискателя помимо службы безопасности присутствует сотрудник Россельхознадзора, который обращает внимание на объем икры, которая видна на просвете. Если икры нет, то приклеивается зеленая бирка, если ее меньше 10 кг - желтая, а если больше - красная. В случае с красной биркой пассажир должен подойти к специальной стойке, где предъявить документы, подтверждающие законность происхождения икры", - пояснил глава региона.

Об эксперименте

С 1 ноября 2022 года на Камчатке начался эксперимент по ограничению количества допустимого веса вывозимой красной икры в 10 кг для пассажиров авиарейсов. Его ввели для снижения браконьерского оборота деликатеса. До введения эксперимента ежегодный объем перевозимой в личном багаже пассажиров икры превышал 500 тонн. Для производства такого количества икры браконьерами, по разным оценкам, уничтожается более 15 тыс. тонн сырца лососей, ежегодный ущерб государству от их действий превышает 15 млрд рублей.