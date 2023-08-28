В Архангельске восстановили электроснабжение улиц Северного округа

Электричества не было из-за аварии

АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /ТАСС/. Электроснабжение улиц Северного округа восстановлено в Архангельске, сообщили ТАСС в пресс-службе архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад".

"Энергетики восстановили электроснабжение в Северном округе после отключения воздушной линии 10 кВ. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и провели необходимые работы. С 00:39 мск все потребители получают электроэнергию в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Света на территории части Северного округа не было с 21:10.