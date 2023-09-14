27-летний петербуржец Александр Аверьянов, в прошлом профессиональный баскетболист, а сейчас ученый, собрал команду единомышленников из студентов и выпускников Санкт-Петербургского государственного университета и разработал систему, позволяющую цифровым способом определить пригодность почвы для виноградарства, найти для этого перспективные земли и подобрать сорта. Узнали о том, как эта работа помогает российскому сельскому хозяйству и почему Александр не любит словосочетание "молодой ученый"

Вуз между двумя тренировками в день. Как баскетболист из Петербурга стал ученым

"Все возможно"

"Баскетбол — сам по себе очень интеллектуальный вид спорта. Это как скоростные шахматы, но только не на доске, а на паркете, я бы так сказал", — живо рассказывает Александр, и видно, что вид спорта, в котором он с семи лет, до сих пор не оставляет его равнодушным. Любовь передалась от отца, профессионального баскетболиста.

"Папа, Александр Аверьянов, играл в ленинградском баскетбольном клубе "Спартак", в команде, которую тренировал известный тренер Владимир Кондрашин. Для меня отец всегда был неким ориентиром в этом плане. По большей части заниматься хотел я сам, мне очень нравился баскетбол, особенно соревновательный момент", — говорит Александр. Спорт он совмещал с учебой во французской гимназии.

"В 13 лет я впервые уехал из Санкт-Петербурга и тренировался в подмосковном клубе "Спартак-Видное", потом сразу же стал выступать за БК "Химки", далее два года был каунасский клуб "Жальгирис" в Литве. Совмещал это с учебой в моей петербургской гимназии, учился дистанционно. Мне это нравилось, нравилось менять атмосферу. Я считаю, что это очень полезно. И у меня здесь был тоже ориентир — мой папа. Ведь он, будучи профессиональным баскетболистом высокого уровня в Советском Союзе, параллельно стал кандидатом наук по психологии в СПбГУ. Они вместе с мамой мне всегда говорили, что все возможно", — поделился Александр.

Потом Александру предложили играть в родном городе в "Спартаке". В 16 лет, после окончания школы, ему пришлось выбирать университет. Многие ожидали, что это будет Национальный государственный университет физкультуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. Но парня туда не тянуло.

"Мне нужно было сдавать ЕГЭ, а ЕГЭ, поскольку меня вызвали в юниорскую сборную России, у меня попадал как раз на эти сборы. И мне нужно было сдавать экзамены досрочно, готовиться времени не было. Я посмотрел, какие предметы лучше всего знаю, и выбрал географию, а поскольку я неплохо в ней разбирался, после небольшой подготовки сдал ее на 94 балла", — вспомнил Александр. Он подал документы в СПбГУ и поступил на направление "гидрометеорология", продолжив играть в баскетбол.

"И это был очень увлекательный год, когда я совмещал игру в молодежном "Спартаке". Но пришло время выбирать.

Баскетбол или наука

Александр отметил, что вуз дает не только знания, но и важные навыки коммуникации и работы с информацией. В один момент совмещать учебу в СПбГУ и спорт стало практически невозможно из-за растущего количества сборов и выездных соревнований.

"Сдав летнюю сессию, я взял академ, это был уже второй курс, и перешел в баскетбольный клуб "Зенит-2", так как "Спартак" прекратил свое существование", — рассказал Александр.

Он перевелся в Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Параллельно после успешного окончания баскетбольного сезона он получил приглашение от своего экс-тренера Сергея Гришаева: "Саша, мы воссоздаем "Спартак", приходи к нам на тренировку, начнем этим процессом заниматься".

"Я с энтузиазмом воспринял это предложение, поскольку мы уже заявлялись не в молодежную, а во взрослую лигу — Суперлигу-2. У Сергея Эдуардовича уникальные способности собрать коллектив из различных баскетболистов, чтобы они приходили к нему на тренировки и шли вместе к одной цели. Я перешел в "Спартак", но достаточного финансирования на тот момент не было. Мы даже на свой первый выезд на Кубок России поехали за свои деньги", — поделился Александр.

Баскетбольный клуб "Спартак" © Личный архив Александра Аверьянова

Спортсмен отметил, что на тот момент в Петербурге оказалось много баскетболистов — свободных агентов (игрок, готовый к заключению нового контракта), которые были на пике своей карьеры, им было примерно по 26 лет, и они согласились пойти играть на такие непростые условия. В результате создалась очень сильная команда, которая выиграла Суперлигу-2.

"После окончания сезона пришел новый тренер, у которого было другое видение состава. После разговора с ним я стал свободным агентом", — сказал баскетболист.

Спортсмен продолжал тренироваться, чтобы вернуться в баскетбол к следующему сезону. В мае, когда начинается предсезонная подготовка, формируются команды, он получил травму во время игры за университетскую команду.

Из нескольких тысяч молодых спортсменов до высокого профессионального уровня доходит один или два человека, отметил Александр. Тяжелее всех тем, кто уходит из спорта в возрасте 20 лет, когда они уже сделали выбор не в пользу учебы.

После ухода из спорта Александр успел поработать на разных направлениях, в том числе в спортивной аналитике и сфере услуг.

"Некоторое время я даже работал в караоке-баре. В перерывах с учебником почвоведения я занимался за барной стойкой и осваивал новую для себя науку. У меня тогда было внутреннее ощущение, что я занимаюсь правильным делом", — сказал Александр.

Из баскетболиста в ученого

"Есть такое понятие — "молодой ученый". И оно на самом деле спорное, я считаю. Есть молодой исследователь, тот, кто занимается наукой в молодом возрасте", — поделился позицией Аверьянов.

На тот момент он уже заинтересовался исследованиями почв для винограда благодаря тренеру по баскетболу студенческой команды в РГПУ им. Герцена. Для своей дипломной работы он исследовал терруары (совокупность почвенно-климатических условий возделывания винограда, сортов и технологических приемов, определяющих качество и индивидуальность вина) во Франции, привез оттуда образцы почвы и провел свои первые исследования.

"Это было очень интересно, это захватывало. Я написал диплом — считаю, что у меня получилась неплохая работа", — поделился Александр.

От французских почв нужно было переходить на изучение российских и искать, как пройти педагогическую практику. Знакомых специалистов в этой сфере не было.

"Думаю, есть же школа сомелье, где наверняка интересно будет рассказать о почвах перед аудиторией. Я смотрю, какая у нас самая хорошая школа сомелье, и звоню туда", — вспомнил спикер.

В результате Александр рассказывал Петербургской ассоциации сомелье о почвах виноградников, а директор школы организовал под его выступление дегустацию вин. Одна из сотрудниц школы выложила в интернет видео с выступлением Александра, которое увидел один из самых известных виноделов России. Через пару дней он написал магистранту в мессенджере и пригласил к себе в Крым.

Во время работы в почвенном разрезе на виноградниках © Личный архив Александра Аверьянова

"Эти две недели в Крыму были прекрасные. Мы ездили по полуострову, обсуждали терруар, отбирали пробы почвы, разговаривали о проблемах и задачах отрасли. И тогда, первый раз общаясь с российским виноделом, я понял, что есть большой запрос на почвенные компетенции в виноградарстве", — сказал Александр.

Тогда у него и появилась идея создать фирму, которая будет проводить исследования винодельческого терруара. А вскоре началась пандемия коронавируса.

"Это на самом деле было уникальное время для научной работы, была возможность отвлечься от суеты и два месяца писать диплом, погрузившись в тему исследования терруара", — вспоминает ученый.

Развитие проекта

После магистратуры — аспирантура. "Я очень люблю университет за его атмосферу, за его свободу, за тот уникальный диалог, который там есть. И мне очень хотелось оставаться на кафедре", — сказал аспирант.

В какой-то момент он узнал о конкурсе "Стартап СПбГУ" — победителям давали миллион рублей на развитие проекта.

"На тот момент я был научным консультантом у студентки матмеха, ей нужно было выбрать тему для диплома. И мы с ней договорились, что это будет система оценки земель для виноградарства. Я давал данные, концепцию, она это все оцифровывала", — сказал Александр.

Целью системы стал поиск перспективных земель и районов для виноградарства. Какие-то свойства земли привязаны к конкретным координатам, эти массивы данных о земле, которые собрал Аверьянов, студентка из сферы IT включила в базу данных и интегрировала в информационный сервис наподобие карты. Получилась параметризация терруара, изучение его как системы. После серьезной подготовки и нескольких этапов отбора команда победила.

"Это было очень полезно, потому что я получил обратную связь от экспертного сообщества. Этот конкурс был грамотно организован: там нужно было создать бизнес-модель, сделать презентационный ролик, разработать бизнес-план, участвовать в лекциях и семинарах", — объяснил спикер.

После победы команду позвали в Иннополис в Татарстане. Там были собраны лучшие идеи уже не от университета, а со всей России. Там Аверьянов нашел первых клиентов. "Стартап-движение в целом настроено на поиск инвесторов. А я нашел не инвестора, а клиентов. Это меня радовало даже больше", — признался аспирант.

Клиенты-конкуренты

Первым заказчиком стала компания по сопровождению винодельческих проектов. Аверьянов разработал систему, сценарий подбора сортов подвоев (подвой — растение или его часть, к стеблю или корневой системе которого прививают привой — черенок или его часть с почкой растения нужного сорта). Он объяснил, что в большинстве случаев вино делается из винограда, который привит на определенный подвой, к устойчивой почве. При этом в стране есть большое количество земель, которые можно осваивать для виноградарства.

"Мне нужно было подобрать сорта для земельных участков в Крыму. Сроки были ограничены. За два месяца я решил задачу. Так что сейчас это одна из тем моей диссертации", — сказал Александр.

Сейчас исследователь планирует, что его компания Terroir Concept может стать первой в России по исследованиям терруара. Теперь он инвестирует в собственные проекты и считает, что для России будет актуально картирование терруаров — выделение однотипных по ландшафту винодельческих зон, для которых характерно возделывание определенных сортов винограда и применение схожих технологий производства вина.

Такие карты помогут наилучшим образом использовать территориальный потенциал нашей страны для увеличения площади виноградников.

"И сейчас мы инвестируем наши ресурсы для того, чтобы сделать такой проект в одном из винодельческих районов нашей страны — Новороссийске. Мы с командой будем исследовать почвы, климат, ландшафт и выделять эти однотипные зоны, брать интервью у экспертов и местных специалистов", — поделился планами исследователь.

Мыслить нестандартно, помогать сельскому хозяйству

Недавно Аверьянова пригласили в школу, где он рассказывал детям о работе почвоведа. По его признанию, эмоционально это было непросто.

"На уроке были разные дети. Несмотря на огромное количество возможностей, растут они в непростое время. Мне было важно дать им понимание того, что не обязательно идти поступать туда, куда идут все. Иногда нужно делать иррациональные шаги. Сельское хозяйство сейчас очень актуально, и оно будет развиваться", — подчеркнул эксперт.

Он уверен, что будущим абитуриентам нужно смотреть на мир шире, попытаться определить, что будет актуальным через 10−15 лет. А для него самого важно, как он может помочь сельскому хозяйству.

"Самое лучшее — это приехать и поработать на фермера. Какие задачи перед ним стоят? Качественный урожай, минимизация затрат. А для этого можно использовать цифровые решения и различные средства коррекции плодородия. Важно заниматься тем, что нравится, и чтобы тебя не останавливало то, что это уже исследовано", — поделился мыслями Аверьянов.

Еще важно не бояться рассказывать о своих идеях. Сейчас в России огромное количество инструментов для того, чтобы собрать команду, привлечь грантовые средства, инвестиции.

Cпорт научил его приходить на тренировку до того, как пришел тренер, и уходить после тренера. Только тогда можно стать успешным.

"Я это знание перенес в науку. Здесь тоже надо постоянно, качественно и эффективно работать. Еще баскетбол — это командный вид спорта, результат достигается единой командой. То же самое в науке и бизнесе: вместе можно достичь гораздо больших результатов, чем одному", — поделился Александр.

Аверьянов часто вспоминает того самого тренера, который сподвиг его на работу в сфере виноградников.

"Я очень благодарен Владимиру Павловичу Овчинникову и, конечно, своим близким, всем, кто меня поддерживал. Это только начало пути", — заключил исследователь.

Ольга Костромина