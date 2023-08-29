Предприятия Томской области начали поставлять продукты питания в Запорожье

Вся выручка от первой партии будет использована на оказание шефской помощи в Приазовском районе

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Продукты питания из Томской области, в том числе из кедровых орехов, брусники, поступили в продажу в магазины подшефного Приазовского района Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и энергетики Запорожской области Николай Еланцев.

"Это первая пробная партия, [поступившая из Томской области в Приазовский район]. В нее, в том числе, вошли продукты из кедровых орешков, брусники и прочих ягод. Товары реализуются по оптовым ценам. Предприятия Томской области в ходе реализации первой партии товаров планируют оценить спрос на те или иные виды продукции у жителей Запорожской области", - рассказал Еланцев.

По словам Еланцева, вся выручка от реализации первой партии томских товаров останется в Приазовском районе: средства будут использованы на оказание шефской помощи.

В региональном Минпроме отметили, что представители Томской области прорабатывают вопрос закупки товаров в Запорожской области для их реализации в собственных торговых сетях.