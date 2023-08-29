"Почта России" выпустила марку в честь присвоения Иванову звания "Город трудовой доблести"

Марка вышла тиражом 25 тыс. экземпляров

ТАСС, 29 августа. Церемония гашения почтовой марки, выпущенной "Почтой России" в честь присвоения Иванову звания "Город трудовой доблести", состоялась во вторник. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"В областном центре презентовали почтовую марку, выпущенную в честь присвоения городу Иванову почетного звания "Город трудовой доблести", - говорится в сообщении.

Как сообщила директор управления ФПС Ивановской области Людмила Агафонова, почтовая марка вышла тиражом 25 тыс. экземпляров, любой желающий может ее приобрести и поставить до 21:00 мск штемпель спецгашения. "Марка приобретает особую значимость, потому что этот штемпель не переводной, он действует исключительно один день, после этого он уничтожается. То есть все марки, которые этим штемпелем загашены, приобретают определенную ценность", - приводит пресс-служба слова Агафоновой.

Отмечается, что в годы Великой Отечественной войны Иваново стал главным текстильным центром страны. Ивановцы поставили на фронт почти 90% от общего количества ткани, на местных фабриках также стали выпускать вату и марлю. "Около 100 млн м одежных и технических тканей дали фронту только меланжисты города Иваново, которые одели свыше 12 млн бойцов Красной Армии", - добавили в горадминистрации.

Как добавил глава города Владимир Шарыпов, ивановские машиностроительные заводы и часть текстильных производств перешли на выпуск корпусов снарядов, авиабомб, мин, гранат, химики начали производить взрывчатые вещества, также в городе готовили снаряжение для лыжных батальонов.

В пресс-службе пояснили, что "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны" медали получили 38 тыс. жителей города.