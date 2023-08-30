В Якутии экипажу танка "Алеша" вручили сертификаты на 1,5 млн рублей

В столице региона прошло чествование Героев России Филиппа Евсеева и Алексея Неустроева

ЯКУТСК, 30 августа. /ТАСС/. Чествование Героев России, участников боя танка Т-80 "Алеша" Вооруженных сил РФ Филиппа Евсеева и Алексея Неустроева прошло в среду, 30 августа, в Якутске. Глава Якутии Айсен Николаев вручил двум военным сертификаты на 1,5 млн рублей.

На торжественном мероприятии состоялась премьера песни, посвященной подвигу экипажа "Алеши". Песню исполнил народный артист Якутии Александр Емельянов, аккомпанировал народный артист Якутии, автор музыкальной композиции Алексей Калининский.

Евсеев и Неустроев - уроженцы Якутии, 29 августа оба они прибыли в республику. В аэропорту Якутска их встретили родители, родные и близкие, лично приветствовал глава региона.

Ранее президент России Владимир Путин вручил государственные награды экипажу танка, который разгромил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Звезды Героев России военнослужащие получили лично из рук главы государства в Курской области, куда тот прибыл по случаю 80-летия окончания Курской битвы.