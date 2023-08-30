В Новосибирске продлили разрешение на строительство станции метро до конца года

Изначально первую за 12 лет станцию планировалось ввести к 1 сентября 2022 года

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Разрешение на строительство единственной более чем за 10 лет станции метро в Новосибирске продлили до 25 декабря 2023 года, следует из данных муниципального портала города.

"Срок действия настоящего разрешения: 25.12.2023", - следует из данных документа.

Изначально первую за 12 лет в Новосибирске станцию метро планировалось ввести к 1 сентября 2022 года. Позднее из-за замены оборудования и последующей доработки проектной документации срок был перенесен на весну, позже на июль, а потом и на октябрь 2023 года. В марте суд в Новосибирске назначил штраф более 13 млн рублей подрядчику строительства - компании "Спецтрансстрой".

Ранее в компании-застройщике метро "Спецтрансстрой" рассказали ТАСС, что открытие станции метро "Спортивная" перенесли на март из-за замены оборудования. Проектировщиком были включены в проект строительства эскалаторы, которые не производились в РФ на момент закупки.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя из них - "Золотая Нива" - была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года.