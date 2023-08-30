При правительстве Новосибирской области создали совет по научно-технической политике

В его состав вошли руководители отраслевых министерств региона, представители Сибирского отделения Российской академии наук, научных организаций, вузов, общественных объединений

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Совет по научно-технической политике создан при правительстве Новосибирской области для развития инновационной деятельности и привлечения инвестиций в сферу технологий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В задачи совета входит разработка концепции научно-технической политики и подготовке стратегически значимых решений в области научной, научно-технической и инновационной деятельности, рассмотрение научно-технических программ и проектов на соответствие их приоритетным направлениям деятельности Новосибирской области", - говорится в сообщении.

В состав совета вошли руководители отраслевых министерств региона, представители Сибирского отделения Российской академии наук, научных организаций, вузов, общественных объединений, эксперты в сфере инноваций.

По словам министра науки и инновационной политики Новосибирской области Вадима Васильева, особое внимание совета будет уделено совершенствованию механизмов реализации государственных программ и мероприятий в сфере науки, внедрению конкурентоспособной инновационной продукции и результатов интеллектуальной деятельности, повышению инвестиционной и инновационной активности, привлечению инвестиций в научно-техническую и инновационную сферу.