30 августа, 08:00

В Борзе отремонтировали три котельные после крупных аварий

Работы проводились по требованию прокуратуры

ЧИТА, 30 августа. /ТАСС/. Три котельные в третьем по величине городе Забайкальского края Борзе, где в прошлом отопительном сезоне происходили многочисленные крупные аварии, отремонтировали по требованию прокуратуры. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Борзинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения теплоснабжающей организацией города Борзя жилищного законодательства и качества предоставляемых коммунальных услуг. В настоящее время по искам прокуратуры на указанных котельных проведены необходимые восстановительные ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Аварии на котельных "Центральная", "Модульная" и "Госпитальная" были связаны с износом оборудования. Устранить нарушения должны были до начала нового отопительного сезона.

Город Борзя находится в 380 км от Читы, население - 29 тыс. человек. Прошлой зимой здесь сложилась сложная обстановка с отопительным сезоном - в начале января следователи возбудили дело о халатности из-за постоянных аварийных остановок котельной "Центральная". К началу года прокуратура зафиксировала на объекте 22 внештатные остановки котлов. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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