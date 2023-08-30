На ВЭФ покажут скульптуры Даши Намдакова

Среди экспонатов будет юрта из ленд-арт парка "Тужи"

ЧИТА, 30 августа. /ТАСС/. Работы скульптора Даши Намдакова и изделия оружейника Жигжита Баясхаланова покажут в павильоне Забайкальского края на выставке "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономического форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"Будет скульптура "Левитация" [Намдакова], деревянный идол, который был в прошлом году, и три куклы. Экспонаты уже отправили во Владивосток", - сказали в министерстве.

Всего из Забайкалья отправили груз весом 2,5 тонны для оформления павильона. Среди экспонатов будет юрта из ленд-арт парка "Тужи" Намдакова, рабочие станки для презентации работы оружейников и изделия Баясхаланова.

Также на ВЭФ отправили образцы руды с Быстринского ГОКа для оформления экспозиции. Павильон будет выполнен в виде рудника, отсылая к забайкальским недрам. Внутри гостей ждет виртуальное путешествие в шахту и знакомство с добычей ценной руды.

Намдаков - член Союза художников России. Выставлялся в Эрмитаже, Третьяковской галерее, музеях Китая, работал в итальянских литейных мастерских города Пьетрасанта. Одна из главных особенностей его стиля - своеобразное преломление культурных традиций Европы и Азии. Работы Намдакова есть в коллекции музеев ряда стран. Баясхаланов в своих работах, которые хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом, возрождает национальные традиции Бурятии.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.