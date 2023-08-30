30 августа, 09:43

В Екатеринбурге вскрыли капсулу времени, заложенную 50 лет назад

Мероприятие прошло в Музее истории города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Капсулу времени, заложенную жителями Екатеринбурга 50 лет назад, вскрыли в Музее истории города в год 300-летия. Среди прочего внутри были книга уральского писателя Павла Бажова "Малахитовая шкатулка", послание для жителей города XXI века, книги об уральских производствах и наградной знак к 250-летию, передает корреспондент ТАСС.

"Это, наверное, было самое ожидаемое событие 300-летия [Екатеринбурга]. Когда производилась и выемка капсулы времени в Историческом сквере, и сегодняшнее событие, когда мы вскрыли и посмотрели на содержимое капсулы, что же нам оставили предшественники. <…> Естественно, надо будет найти еще аппаратуру, с помощью которой прослушать записи. Там и почетные граждане, и единственная женщина, которая занимала должность главы Екатеринбурга, Анна Бычкова", - сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, присутствовавший на вскрытии.

Также внутри капсулы времени, которая была заложена в 1973 году в день 250-летия города, находились видовые и документальные видео, киноленты некоторых театральных постановок и художественных коллективов, записи песен о Свердловске и др. По предварительным подсчетам, из капсулы времени достали 24 предмета, уточнил директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Новую капсулу времени планируют заложить в исторический день рождения Екатеринбурга 18 ноября 2023 года, в ее наполнении будут принимать участие жители города. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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